Libero: “Zhang vende l’Inter” ma la Gazzetta frena: “Nessun mandato per la cessione”

Zhang vuole vendere l'Inter: ora sembra essere realtà. Le voci uscite sulla cessione dell'Inter hanno trovato conferma nelle ultime ore: "Il patron dei nerazzurri chiede a Goldman Sachs di trovare acquirenti, valutazione 1,2 miliardi - così scrive il giornalista Fabrizio Biasin sulle pagine di Libero - Le pressioni che arrivano dalla Cina e una situazione contabile del club non certo semplice, sembrano aver convinto gli Zhang a fare un passo indietro per il bene della stessa Inter". Non è ancora chiaro chi potrebbero essere i nuovi proprietari ma in ogni caso: "Zhang chiederà ai nuovi proprietari di continuare a lavorare con l’attuale amministratore delegato della parte sportiva dell’Inter, Giuseppe Marotta.", conclude Biasin.