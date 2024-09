Zhang non dimentica l’Inter: il suo MESSAGGIO per il derby

Mancano ormai poche ore al derby di Milano e l’atmosfera si fa sempre più elettrica. E tra i tanti tifosi già in clima partita, l’Inter sembra averne uno speciale: l’ex presidente Steven Zhang. Il rampollo di Suning continua a far sentire la sua vicinanza ai nerazzurri sui social.

Zhang, infatti, ha rilanciato sul proprio profilo Instagram, il messaggio utilizzato dall’Inter per ricordare l’appuntamento, in programma stasera alle ore 20.45. Non solo, l’ex numero uno ha aggiunto anche due cuori, uno nero e uno azzurro, a ribadire la sua fede interista.

Questo il suo messaggio: