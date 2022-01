Dal mercato al rinnovo di Brozovic: cosa ha raccontato Zhang a Inzaghi e dirigenti

Il primo passo è quello del rinnovo dei dirigenti: tanti complimenti a Inzaghi da parte del presidente

E sempre parlando di rinnovi, a giorni arriverà anche la firma ufficiale di Brozovic . Sul tema mercato , in generale, ieri sera non si è parlato molto ma Zhang vorrà essere messo al corrente dei movimenti e a giorni la macchina mercato comincerà a partire.

Infine, il presidente non ha mancato di riconoscere a Inzaghi (primo incontro in persona per i due) i meriti per il lavoro svolto. Il rinnovo del tecnico ci sarà tempo più avanti, con calma, ma non ci sono dubbi sulla firma finale.