Tra oggi e domani l’annuncio della nuova maglia: poi l’esordio… in Inter-Torino!

Sebbene manchino ancora una decina di partite di campionato più tutta l’Europa League prima di decretare il termine della stagione 2019/20, l’Inter si è già proiettata ‘nel futuro’ ed ha in canna il lancio ufficiale della nuova maglia. Tra oggi e domani, infatti, dovrebbe essere presentata ufficialmente la nuova divisa per la stagione 2020/21, che peraltro non dovrà attendere la nuova stagione per essere utilizzata.

Nuova maglia Inter, tra oggi e domani il lancio ufficiale: i dettagli

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, infatti, la nuova maglia dell’Inter dovrebbe essere battezzata già durante una partita casalinga di questa stagione: la più quotata in questo senso sembra essere Inter-Torino del 13 luglio alle ore 21.45. La divisa, come già anticipato, presenterà strisce nerazzurre a zig zag, sarà marchiata Nike ed avrà, probabilmente per l’ultima stagione, Pirelli come main sponsor. Dalla successiva, invece, Suning non dovrebbe rinnovare il contratto con la società di Marco Tronchetti Provera, che lascerà spazio ad un marchio cinese che garantirà più introiti alla società.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!