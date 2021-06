Inter, conferme sulla seconda maglia: sarà un omaggio alla divisa della stagione 2010/11

Gli ultimissimi aggiornamenti sulla divisa da trasferta dei nerazzurri per la nuova annata

Giungono nuovi aggiornamenti su quella che dovrebbe essere la seconda maglia dell' Inter per quanto riguarda la stagione 2021/22. Stando alle ultimissime indiscrezioni circolate da FootyHeadlines, sito leader in merito alle anticipazioni delle nuove divise, il club nerazzurro dovrebbe difatti lanciare entro il mese di luglio la maglia da trasferta, la quale proporrà un omaggio ad un altra divisa molto apprezzata dai tifosi interisti, vale a dire quella della stagione 2010/11.

Una maglia che tanto era piaciuta per la presenza del biscione sul fianco sinistro e che verrà 'aggiornata' con qualche aggiustamento per questa stagione. Il bianco prevarrà anche stavolta nella divisa, mentre il biscione - di dimensioni più ridotte - apparirà non solo sui fianchi ma anche in evidenza nella parte frontale della maglia. Probabilmente il ritardo del lancio sia della prima che della seconda maglia della nuova stagione dell'Inter è stato fin qui dovuto all'assenza di un main sponsor che prenderà il posto di Pirelli.