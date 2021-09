Inter, filtrano nuove foto sulla terza maglia: confermato il colletto. Quando sarà ufficiale

Nuove immagini su quella che con ogni probabilità sarà la terza divisa della stagione 2021/2022

Come si può vedere dall'immagine in alto e nella gallery che troverete a seguire, le foto confermano che la terza maglia dell'Inter sarà nera con la parte centrale occupata da strisce diagonali di colore arancione, verde, giallo e azzurro. Arancione che richiama il logo Nike, mentre quello interista tra l'azzurro e il verde acqua. La vera novità, però, è rappresentata da un ritorno quasi al passato con il colletto che quasi richiama i modelli del passato. Per la data di uscita, invece, presumibilmente la terza divisa verrà rilasciata entro fine mese, così da poter debuttare quanto prima anche in Champions League.