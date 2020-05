Barcellona, l’abbraccio di Setién a Vidal: “Felici di averlo con noi: non voglio che i grandi vadano via”

I dialoghi tra Inter e Barcellona continuano senza sosta. Sul piatto il profilo di Lautaro Martinez, corteggiato dal club blaugrana a cifre ancora troppo alte per riuscire ad accontentare la Beneamata. Tra i nomi in ballo al centro delle discussioni di mercato però c’è anche quello di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, pupillo di Conte, è stato vicino ai colori interisti già lo scorso gennaio, prima del colpo Eriksen. Ora l’Inter è pronta a fare di nuovo sul serio, ma il tecnico del Barcellona Quique Setién sta tentando il tutto per tutto per trattenerlo.

“Parliamo di un giocatore – ha dichiarato Setién a beIN Sports – che ha grandi qualità ed anche energia positiva. Un grande calciatore per quello che fa e per come si comporta e siamo molto felici di averlo con noi. Stamattina purtroppo non abbiamo potuto fargli gli auguri per il suo compleanno in allenamento. I grandi giocatori non voglio che se ne vadano”. Queste le parole del tecnico del Barcellona Quique Setién che, in una lunga intervista, ha chiarito le sue intenzioni e quelle del club. Provare a trattenere i migliori, Vidal compreso, per rinforzare ulteriormente la sua rosa. Il tutto anche se, in realtà, le logiche di mercato impongono più di un sacrificio ai blaugrana per poter studiare l’assalto a Lautaro.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!