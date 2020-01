CdS – Kumbulla vuole solo l’Inter e Conte: Napoli in stand-by, Marotta in pole per giugno

Federico Dimarco ha lasciato l’Inter ed è diventato nella giornata di ieri un nuovo giocatore dell’Hellas Verona: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si tratta di un’operazione di mercato condotta dalla dirigenza nerazzurra per agevolare in estate un’eventuale trattativa con il club gialloblu per Kumbulla.

Marotta ha da tempo messo nel mirino il difensore classe 2000 di Juric, ha incontrato il suo entourage nelle passate settimane ma la concorrenza del Napoli è forte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport però, l’Inter ora è in pole per giugno: Kumbulla infatti preferisce la destinazione nerazzurra a quella solo azzurra e sta cercando di spingere per raggiungere Conte a Milano.

