Inter, chi è Malang Sarr, il centrale del Nizza che l’Inter ha in pugno

L’Inter ha deciso di puntare su Malang Sarr, difensore del Nizza, calciatore in scadenza e ancora molto giovane che non chiederebbe un ingaggio altissimo, come potrebbe fare Jan Vertonghen, altro paramentro zero sotto osservazione. Il difensore sarebbe perfetto per l’idea di difesa a tre che ha Antonio Conte. Ma vediamo nel dettaglio chi è Malang Sarr.

E’ un centrale mancino, ottimo cambio per Alessandro Bastoni, che può giocare anche come terzino. Ottima soluzione che può occupare un doppio ruolo. Cresciuto calcisticamente nel Nizza, club in cui ancora milita, fa il suo esordio in prima squadra nel 2016. Data la sua qualità, è stato inserito anche dal The Guardian nella lista dei 60 migliori giocatori nati nel 1999.

Il giovane calciatore è in pugno e resta solo la conferma dell’accordo trovato tra il club e l’entourage del calciatore. Cosi da poter mantenere anche la promessa fatta al presidente del Verona di acquistare Kumbulla e lasciarlo maturare lì un altro anno ancora. Ovviamente, Malang Sarr arriverebbe a parametro zero e data la giovane età sarebbe anche rivendibile ad un buon prezzo.

