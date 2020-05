Dalla Francia – PSG, enigma Meunier: ora l’Inter fa i conti con il rischio rinnovo

Il futuro di Thomas Meunier potrebbe decidersi nel corso delle prossime settimane, fondamentali per gran parte del calcio europeo ed anche per le dinamiche di mercato che coinvolgono il suo Paris Saint-Germain. L’esterno belga potrebbe lasciare i parigini nel corso della prossima estate a parametro zero anche se, in realtà, come raccontato da Le10Sport.com, Leonardo sarebbe al lavoro per cercare di trattenere i suoi gioielli destinati ad un addio low cost.

Lo scorso autunno, il PSG ha presentato sul piatto di Thomas Meunier un’offerta, anche importante, per il rinnovo del contratto. L’obiettivo della dirigenza dei francesi è infatti quello di provare a trattenere l’esterno ma a cifre accettabili, senza dover cedere alle pretese del calciatore. Il belga non ha risposto alla proposta del club, scatenando così una vera e propria asta in vista della finestra estiva di mercato. L’Inter lo insegue da tempo e l’ha inserito nella sua lista dei desideri low cost per la prossima stagione, con Conte sempre al lavoro per rinforzare le sue fasce. Nelle ultime settimane c’era però il Tottenham in pole position, con il Borussia Dortmund che ha più volte provato a spingere per la firma anticipata del giocatore.

Meunier in una recente intervista ha chiarito: “Ancora al PSG? L’ambizione è questa, ne discutiamo”. Leonardo però non ha incassato in maniera positiva la scelta del giocatore di forzare sul rinnovo e le posizioni, in vista di una nuova fumata bianca, restano congelate. L’Inter studia le mosse per l’affare ma il club parigino, in piena emergenza Coronavirus, potrebbe decidere di spingere per assicurarsi un giocatore in più e a costo zero, ovvero la conferma del belga nella capitale.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!