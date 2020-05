Il Chelsea prepara la rivoluzione: cinque titolari ‘scaricati’, ci sono Marcos Alonso ed Emerson

Il Chelsea si prepara alla rivoluzione. Secondo quanto scrive il Daily Express, in Inghilterra, la dirigenza dei Blues sarebbe pronta a ‘scaricare’ cinque calciatori importanti al fine di accumulare fondi per rinforzare la squadra. In particolare, si tratterebbe di Marcos Alonso, Emerson Palmieri, Michy Batshuayi, Davide Zappacosta e Tiemoue Bakayoko. Al contrario, tra gli altri possibili partenti vorrebbero invece mantenere sia N’Golo Kanté che Jorginho.

Tra i partenti, come visto poc’anzi, sono compresi anche i due obiettivi per la fascia sinistra dell’Inter. Secondo il tabloid inglese, però, sull’italo-brasiliano sarebbe più forte la Juventus, mentre i nerazzurri sarebbero più interessati, per volere di Antonio Conte, allo spagnolo ex Fiorentina.

