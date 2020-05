Lautaro, ora l’Inter non può più sbagliare: dopo Mertens, ponderati tutti i rischi

Forti tentazioni, aspettando però le mosse ufficiali. Continua senza sosta il corteggiamento del Barcellona per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino rappresenta l’unica vera priorità di mercato di Messi e compagni, disposti a – quasi – tutto per assicurarsi il Toro e vestirlo di blaugrana. Come raccontato però da SportMediaset, il mancato accordo dell’Inter per l’affare Mertens rischia di complicare i piani della cessione dell’ex Racing, con la Beneamata sempre meno disposta ad accontentare il Barça.

Il giocatore, racconta SportMediaset, ha già strappato al Barcellona una richiesta di ingaggio super e spinge nei confronti dell’Inter per lasciare Milano e partire. In questo momento però, con l’affare Mertens sfumato, le condizioni della trattativa si alzano in favore dei nerazzurri che sull’attacco non può più sbagliare. E se da una parte resta sempre viva la pista che porta ad Edinson Cavani, dall’altra i rumors per Lautaro vanno ponderati con la massima attenzione, tenendo sempre aperti gli occhi sul mercato degli attaccanti. Vietato mollare per la Beneamata che attende di conoscere il destino del Toro, al centro delle voci estive e sempre più vicino al Camp Nou.

