Mercato – Dalla Spagna sono cauti: Barcellona e Inter sono ancora distanti nell’affare Lautaro Martinez

La notizia arriva direttamente dalla Spagna: come riporta il sito Sport.es Inter e Barcellona sono ancora molto lontani dal trovare un accordo per portare in Catalogna Lautaro Martinez. La tensione tra i due club ha già raggiunto picchi importanti e nessuno vuole mollare la presa: Messi sogna di giocare con l’argentino, ma Marotta non vuole cederlo a meno dei 111 milioni della clausola.

Secondo le voci provenienti dalla Spagna l’Inter non è disposta a scendere sotto gli 85 milioni cash oltre a Junior Firpo; i Blaugrana si fermano a 65 milioni e la differenza è ancora molto ampia per chiudere l’affare. Secondo gli emissari del Barcellona la valutazione dell’attaccante nerazzurro non è corretta in quanto lo stop dovuto al Coronavirus ha ridimensionato i prezzi.

La trattativa comunque continua e giorno dopo giorno si provano a limare ogni dettaglio per accontentare la volontà del giocatore che pare ormai aver deciso per sposare il progetto Barcellona. L’Inter spera che Lautaro in questo finale di campionato possa tornare a diventare il protagonista assoluto: ogni gol potrebbe far decidere ai catalani di investire sempre più soldi.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!