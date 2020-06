Gravina su Spadafora: “Lieto per l’ok alla quarantena soft, bella notizia per tutto il movimento”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a pochi minuti dal calcio di inizio della finale di Coppa Italia ai microfoni della Rai.

Gravina ha dichiarato: “Ho sentito poco fa il Ministro Spadafora, che mi ha preannunciato un grande impegno, come previsto, su questa quarantena trasformata in quarantena soft. Questa è davvero una bella notizia, per noi dirigenti e per tutti gli appassionati di calcio in generale”.

Il presidente della FIGC ha poi aggiunto sugli europei di calcio: “Questa sera avremmo dovuto incontrare, proprio in questo stadio, la Svizzera, e mi fa piacere che oggi sia una bella giornata per il calcio italiano perché la Uefa ha confermato la partita inaugurale degli Europei del prossimo anno. Quindi l’11 giugno inizieremo il nostro campionato Europeo qui a Roma contro la Turchia”.

