Spadafora sul calcio in chiaro: “Finalmente siamo vicini a un ottimo accordo”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è sembrato ottimista ai microfoni dell’ANSA sulla questione che ha tenuto banco nelle ultime settimane: la possibilità di mettere a disposizione le partite in chiaro, o perlomeno parte di essere.

Spadafora, in merito alla riduzione degli embarghi per gli highlight in chiaro delle partite, ha dichiarato: “Abbiamo tutti lavorato per raggiungere un obiettivo comune, e da quel che mi risulta su questo stasera si può chiudere un ottimo accordo, frutto della disponibilità di tutti i soggetti coinvolti, che ringrazio”.

