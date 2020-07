Il Messaggero – Inter-Chelsea, accordo trovato per Emerson Palmieri: a breve la fumata bianca

L’Inter ha individuato in Emerson Palmieri il rinforzo giusto da regalare a Conte in vista della prossima stagione. L’italo-brasiliano è in uscita dal Chelsea, come raccolto da Passione Inter ci sono già stati importanti contatti e la trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero la trattativa sarebbe già vicina alla conclusione. I due club avrebbero raggiunto una piattaforma d’accordo sui 25 milioni di euro, tra prestito ed obbligo di riscatto. Gli intermediari sono al lavoro per chiudere entro breve l’affare. Dopo Hakimi, l’Inter è pronta a battere un altro colpo sul mercato.

