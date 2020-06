Mercato – L’Inter investe sul futuro: da Males a Carboni, tutti i giovani in arrivo

Non solo giocatori pronti per Conte nella prossima finestra di mercato, ma anche giovani per iniziare ad investire sul futuro del club e della squadra. Come riporta Tuttosport, l’Inter continua ad investire su giovani molto interessanti. Uno degli ultimi finito nella lista è Darian Males, classe 2001 del Lucerna. L’attaccante di origine serba andrà a farsi le ossa a Parma prima di approdare in nerazzurro tra qualche anno.

Dopo Vagiannidis, Iliev o Botis, Males potrebbe essere il prossimo colpo nerazzurro, ma non sarà l’ultimo. Infatti, dopo aver chiuso a gennaio per Franco Carboni, classe 2003 dal Catania, l’Inter è pronta a portare a Milano anche suo fratello Valentin. Figli d’arte di Ezequiel Carboni ha giocato in Sicilia per tre stagioni e fa parte dello staff del settore giovanile del Catania.

