Mercato – Sepe, il Napoli sfida l’Inter. L’agente: “Piace tantissimo a Gattuso”

In una lunga intervista a Radio Marte il procuratore Mario Giuffredi ha parlato della situazione del portiere del Parma, Luigi Sepe, suo assistito. L’Inter ha inserito il numero uno dei ducali tra i possibili candidati per il ruolo di vice Handanovic, in vista della prossima stagione. Diversi i profili individuati dalla dirigenza che ha messo nel mirino anche lo stesso Juan Musso, dell’Udinese. L’estremo difensore del Parma è sul taccuino di Beppe Marotta, ma Giuffredi ha aggiunto anche il Napoli tra le pretendenti.

“Sepe piace tantissimo a Gattuso perchè sa palleggiare e gestire bene la palla con i piedi per avviare l’azione dal basso. La strada è ancora lunga, ma ha già ampiamente dimostrato a Parma di meritarsi una grande squadra”. In rosa il Napoli vanta già Ospina, Meret e Karnezis e solo a fronte di un paio di partenze ci potrà essere lo spazio per l’assistito di Giuffredi. L’Inter non molla la presa sull’estremo difensore e continua a monitorare le diverse piste per ridisegnare il suo reparto arretrato in vista della prossima stagione, con gli azzurri che studiano le mosse giuste per infastidire la Beneamata.

