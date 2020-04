Missione Lautaro, l’Inter corre ai ripari: ingaggio da top player e clausola raddoppiata

Tutto ruota attorno a Lautaro Martinez. Il futuro del numero 10 avrà un peso enorme sulle strategie di mercato dell’Inter. Addio o rinnovo, non c’è altra strada. La dirigenza nerazzurra non ha alcuna intenzione di privarsi di lui, ma sarà necessario, in caso di permanenza, adeguare il suo contratto e riconoscere al Toro il ruolo chiave all’interno della rosa dell’Inter.

Come riportato dal Corriere dello Sport, al momento Lautaro percepisce un ingaggio di circa 3 milioni annui. L’Inter non può offrire certamente l’ingaggio offerto dal Barcellona, ma si avvicinerà a quello attuale di Eriksen e Lukaku. Un accordo di almeno 5 milioni a salire.

Attenzione particolare verrà data anche alla clausola rescissoria da 111 milioni. Una formula non tanto gradita a Marotta, con il rinnovo, questa verrà cancellata o quantomeno raddoppiata.

