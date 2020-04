Moratti ‘chiama’ Messi all’Inter? La risposta da Barcellona

“Messi all’Inter? Credo non sia per nulla un sogno proibito. E forse non lo era nemmeno prima di questa disgrazia. Messi è a fine contratto e certamente sarebbe uno sforzo da parte della società per portarlo a casa. Questa situazione non so se cambi in positivo o negativo questo obiettivo. Credo che a fine anno vedremo cose abbastanza strane”. Con queste parole rilasciate a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è tornato a parlare di quel sogno di vedere il fenomeno argentino in nerazzurro che da anni viene (fin qui inutilmente) riacceso di tanto in tanto.

Le dichiarazioni dell’ex numero uno interista, come da tradizione, non sono passate inosservate e hanno avuto una eco enorme anche in Spagna dove praticamente tutti i siti dei principali quotidiani sportivi ne parlano in maniera anche piuttosto approfondita. Il quotidiano Marca, in particolare, commenta le parole di Moratti riportando anche la versione che filtra da casa Barcellona sul futuro del fenomeno Messi. E la risposta è piuttosto secca.

Secondo quanto si legge, nessuno al Barça sta neanche minimamente pensando ad un possibile addio di Messi. A maggior ragione in un possibile scambio con un altro calciatore, che in questo caso sarebbe il connazionale Lautaro Martinez. Il Barcellona vuole anzi rinnovare il contratto di Messi assecondando anche la sua richiesta di portare al Camp Nou l’argentino dell’Inter e dallo stesso Messi non filtrano messaggi che fanno pensare ad un addio. Per questo le parole di Moratti vengono viste più come una sorta di tentativo di pressing del mondo interista sul Barcellona per ostacolare le trattative per Lautaro Martinez.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!