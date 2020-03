Arsenal, Aubameyang allontana le voci di mercato: “È un onore essere qui, sono felice”

Dopo due anni di permanenza in quel di Londra, Pierre-Emerick Aubameyang ha parlato alla TV ufficiale dell’Arsenal per spiegare le sensazioni e le emozioni provate in oltre 600 giorni da calciatore dei Gunners. Parole al miele quelle rilasciate dal gabonese verso il suo club, che allontanano le voci che lo vorrebbero in partenza in estate.

«Per me significa tanto essere qui. Quando ero piccolo guardavo spesso l’Arsenal in TV, dato che in rosa c’erano tantissimi campioni che hanno vinto tanti trofei. È un onore per me essere qui, sono felice e questo è ciò che provo dopo due anni che vesto questa maglia», ha dichiarato il centravanti, accostato, nelle ultime settimane, anche all’Inter come ipotetico sostituto di Lautaro Martinez.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!