GdS – Biraghi-Dalbert, la nuova idea della Fiorentina che piace all’Inter

E’ stata un’operazione più che soddisfacente quella della scorsa estate tra Inter e Fiorentina, che negli ultimi giorni di mercato hanno messo in piedi un solido scambio di prestiti tra Cristiano Biraghi e Dalbert. Da una parte, il terzino italiano ha infatti potuto realizzare il sogno di tornare al club in cui è cresciuto e che sin da bambino tifa dimostrandosi tutto sommato affidabile, mentre il brasiliano – lontano dalle pressioni di San Siro – ha finalmente avuto l’opportunità di liberarsi e fare vedere le proprie qualità.

Stando a quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, ai dirigenti viola Barone e Pradè è venuta una nuova idea per il futuro dei due calciatori, dettata anche dal lungo stop improvviso che ha colpito il campionato. La Fiorentina ha proposto ai dirigenti nerazzurri di confermare per un’altra stagione i due prestiti. Un’ipotesi che l’Inter ritiene interessante visto che non ci sarebbero altri soldi da investire e che Biraghi potrebbe finire ancora nella lista B della Champions League.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!