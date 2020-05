Dalla Germania – Bundesliga, rientro in campo da record: si discute sul 15 maggio

Dopo essere stato il primo campionato a riprendere le attività sportive con tutte le proprie formazioni, adesso la Bundesliga sembra pure essere pronta a far ripartire il campionato. I calciatori, difatti, si allenano dallo scorso 6 aprile, anche se ancora in piccoli gruppi ristretti seguendo alla lettera il protocollo. Proprio in questi giorni, però, tutti stanno effettuando due serie di tamponi per poter avere il via libera agli allenamenti in gruppo in caso di esiti negativi.

Come scritto dall’agenzia Reuters, da più fonti politiche si è sparsa la voce che la data per la ripresa del campionato tedesco potrebbe essere fissata per il 15 maggio. La Cancelliera Angela Merkel proprio la scorsa settimana aveva anticipato che a breve sarebbero arrivate importanti riflessioni sul mondo del calcio, prima di prendere una scelta definitiva entro il 6 maggio. In ogni caso, domani, arriverà una comunicazione chiara sulla data ufficiale per il ritorno in campo della Bundesliga.

