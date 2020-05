Lotito: “Nel mondo del pallone non contano solo i soldi, tante famiglie dipendono dal calcio”

E’ sicuramente meno polemico di altre volte, Claudio Lotito, nel suo intervento nel corso dell’intervista concessa per Lazio Style Magazine. Stavolta il presidente della Lazio, pur insistendo sulle ragioni della ripartenza del campionato a tutti i costi, analizza il fenomeno da un punto di osservazione diverso rispetto alle altre volte, ponendo l’attenzione sulle famiglie che grazie al calcio sopravvivono e che hanno bisogno di poter ricevere sostentamento con la ripartenza del settore.

RIPARTENZA – “La salute è un bene primario, garantito dalla Costituzione, quindi non va solo preservato ma anche tutelato e difeso a tutti i costi. Però mi pongo un problema, come uomo, come padre di un figlio e come presidente di una squadra di calcio. Il problema che mi pongo è quello di far sposare la tutela della salute con la ripartenza, che consente a tante famiglie di portare a casa il sostentamento”.

ADDETTI AI LAVORI – “Una società è composta da magazzinieri, fisioterapisti, cuochi, camerieri, autisti, impiegati. I media hanno bollato il settore del pallone come un manipolo di assetati di soldi, non riflettendo su questo. Il mio augurio per mio figlio, per i vostri figli, per noi tutti, è che questo periodo passi e che si possa, con tutte le precauzioni che vogliamo e dobbiamo attuare, ritornare a ritrovarci tutti insieme”.

