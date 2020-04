Buone notizie per l’Inter: fumata bianca imminente per il riscatto di Perisic. Leggero sconto per il Bayern?

Arrivano buone notizie dalla Croazia per l’Inter. Il riscatto da parte del Bayern Monaco di Ivan Perisic è imminente, con i due club che avrebbero trovato un accordo per il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno croato. I tedeschi, con molta probabilità, otterranno uno sconto sui 20 milioni di euro pattuiti la scorsa estate.

A spingere per la permanenza del 31enne, secondo quanto riportato da Sportske Novosti, sarebbe stato sopratutto il tecnico Hansi Flick, che ha ripetutamente elogiato le prestazioni del giocatore croato, sottolineando la sua polivalenza. Anche la società bavarese ha espresso soddisfazione per le prestazioni di Perisic (22 partite, 5 gol, 8 assist, 55 minuti in media), ma anche per il suo comportamento. Intanto il calciatore è tornato ad allenarsi dopo l’infortunio di poche settimane fa: per lui 45 minuti completi di lavoro con la palla, gare di “carico”, agilità e corsa. Chissà che la società di Viale della Liberazione non abbia approfondito anche i dialoghi per un centrocampista che piace tanto ad Antonio Conte.

