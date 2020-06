Di Marzio conferma Marotta: “Tonali obiettivo primario dell’Inter! Chiesa non decolla, Lautaro in stand-by”

Dopo l’intervista concessa da Marotta, Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle strategia della dirigenza dell’Inter negli studi di Sky Sport in vista della prossima stagione confermando le parole dell’amministratore delegato nerazzurro.

Ecco le sue parole: “Marotta ha detto la verità. L’Inter ha nel mirino Tonali ed è un obiettivo primario, il centrocampista del Brescia gode di grande considerazione in società per età, costi e per il fatto che sia italiano”.

Rebus Chiesa: “Ora costa troppo e la trattativa non è mai decollata. Anche se ci sono stati contatti recenti con la Fiorentina”

Lautaro in stand-by: “Non è stata ancora trovata l’intesa tra Barcellona e Inter. Ad oggi si può dire che è tutto in stand-by. Poi l’Inter non ha ancora il sostituto pronto, con Werner che è andato al Chelsea e con Cavani che ha preso tempo”.

