Dietrofront Inter, salgono le quotazioni di Nainggolan. E quel no di Marotta a Vidal…

Radja Nainggolan potrebbe essere uno dei rinforzi a sorpresa dell’Inter in vista della prossima stagione. Il centrocampista belga, attualmente in prestito al Cagliari, farà ritorno a Milano a fine stagione.

Come riportato da Tuttosport, il Ninja potrebbe avere una seconda chance in nerazzurro: a Cagliari l’ex Roma ha dimostrato di poter essere ancora un giocatore determinante, in un mercato come quello post coronavirus piazzare un giocatore come Nainggolan potrebbe risultare complicato in virtù anche del pesante ingaggio non alla portata di tutti.

Da qui il pensiero dell’Inter di reinserirlo nel progetto tecnico di Conte che da sempre stravede per il Ninja. La stima è reciproca, il belga non ha mai perso occasione per elogiare il tecnico nerazzurro. Tuttosport rivela come Marotta abbia anche abbandonato la pista Vidal perché considera Nainggolan come il perfetto incursore da regalare a Conte.

