Calciomercato Inter, accordo vicino con Vagiannidis. Anche Mertens a parametro zero

Aspettando ulteriori novità in merito al capitolo cessioni che, almeno sulla carta, potrebbe rimpinguare non poco le casse dell’Inter, Ausilio e Marotta stanno conducendo un mercato sin qui molto attento alle occasioni a parametro zero. Come scritto questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ad esempio, il club di Zhang sarebbe ad un passo dal terzino destro del Panathinaikos in scadenza di contratto, Giorgios Vagiannidis. Stiamo parlando di un classe 2001 con ancora poca esperienza e tanta buona qualità mostrata soprattutto nella formazione Primavera, ma che in caso di approdo a Milano verrebbe direttamente aggregato alla prima squadra di Antonio Conte.

CALCIOMERCATO INTER, MERTENS IN ARRIVO?

L’ingaggio del terzino greco dalle parti di viale della Liberazione, però, potrebbe non essere l’unico a parametro zero, dal momento che ormai da qualche tempo l’Inter sta lavorando assiduamente a stretto contatto con gli agenti di Dries Mertens per convincere l’attaccante belga ad accettare la ricca proposta nerazzurra. Al calciatore è già stato proposto un biennale da 5 milioni di euro a stagione, più un cospicuo premio alla firma sul quale si sta ancora lavorando per limare certe distanze. Anche Romelu Lukaku, grandissimo amico e connazionale di Mertens, sta spingendo per la fumata bianca.

