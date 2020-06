Castrovilli: “Inter e Juventus? La loro stima fa piacere, ma sono legato alla Fiorentina”

Alla volontà del presidente Rocco Commisso, si lega anche il grande affetto che il giovane Gaetano Castrovilli nutre nei confronti di Firenze e della Fiorentina. Il centrocampista il prossimo anno riceverà anche la maglia con il numero 10 sulle sue spalle ed un ricco contratto con durata fino al 2025 per blindarlo dalle offensive esterne. Nonostante l’interesse di grandi club come Inter e Juventus, il calciatore già nel giro della Nazionale Italiana sembra determinato a proseguire la sua esperienza in Toscana. Le sue parole nell’intervista concessa a Tuttosport:

Quando sente Commisso, Antognoni, i tifosi affermare che lei merita la maglia numero 10 cosa prova?

“E’ una maglia che in genere ha un significato particolare ma a Firenze più che mai visto e l’hanno indossata campioni del calibro di Baggio e Rui Costa. Per me sarebbe un sogno portare quel numero sulle spalle”.

Il suo nome viene accostato a Juve, Inter, Napoli e non solo. Intanto però la sua società punta ad allungarle il contratto fino al 2025 e in tanti la vedono futuro capitano e bandiera della Fiorentina. Cosa risponde?

“Gli attestati di stima fanno piacere ma io sono legatissimo a Firenze. Sto bene qui e sento la fiducia di tutti”.

Riuscirà Commisso a far giocare lei e Chiesa ancora assieme?

“Queste sono decisioni che riguardano la società e Federico. Io posso dire che Chiesa è un grande calciatore e sarebbe bene continuare a crescere assieme”.

