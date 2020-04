Chiesa, il futuro è un rebus: testa a testa tra Inter e Juve, ma Commisso non molla. Il punto

Sembra essere combattuto tra Juventus ed Inter il prossimo futuro di Federico Chiesa. Il talento della Fiorentina, che scelse di rimanere quando, l’anno scorso, Rocco Commisso diventò nuovo presidente del club, appare invece ora più vicino all’addio. Il ‘patto’ stipulato col magnate italoamericano è stato rispettato, motivo per cui il classe 1997 si aspetta ora più flessibilità, da parte della società, riguardo la sua cessione.

Futuro Chiesa, duello Juve-Inter all’orizzonte

Duello Juve-Inter – Le big tentate da Chiesa sono tante, ma il testa a testa che si profila all’orizzonte sembra vedere sul campo solo la Juventus e l’Inter. Beppe Marotta ha in Chiesa un suo vero e proprio pupillo, e vorrebbe portarlo a Milano anche per rimpinguare la già numerosa colonia di calciatori giovani ed italiani presenti in rosa. Inoltre, il suo profilo appare perfetto – dal punto di vista tattico – per il gioco di Antonio Conte. Dall’altra parte, invece, Fabio Paratici aveva fiutato il colpaccio l’estate scorsa, strappando un ‘sì’ di massima al contratto quinquennale da 5 milioni di euro annui.

Fiorentina bottega cara – Rocco Commisso, però, non venderà certamente cara la pelle. Il prezzo del cartellino di Chiesa è noto da mesi: non meno di 70 milioni di euro. Sia Inter che Juve ne sono a conoscenza, e contano di poter abbassare la parte cash inserendo qualche contropartita tecnica. Dal canto loro, i nerazzurri potrebbero sfruttare il profilo di Dalbert, quest’anno in prestito a Firenze, da inserire nell’operazione. Al netto delle presunte dichiarazioni di Matteo Renzi, poi smentite, sul futuro nerazzurro di Chiesa, la verità è che tutti gli orizzonti sono ancora aperti. Senza dimenticare che, in virtù dell’emergenza Coronavirus, tutti i prezzi del calciomercato potrebbero crollare.

