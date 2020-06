CM.com – L’Inter ha il gradimento totale di Aubameyang da mesi: il punto con l’Arsenal

Nonostante il timido inserimento nel pomeriggio del nome di Gabriel Jesus nell’elenco di attaccanti che l’Inter ha intenzione di sondare in caso di partenza di Lautaro Martinez verso il Barcellona, dal mercato sono due i nomi più quotati ad oggi: Andrea Belotti e Pierre-Emerick Aubameyang. Dopo aver spiegato a lungo nella giornata odierna la posizione del Gallo, che avrebbe già dato disponibilità al trasferimento in nerazzurro in caso di affondo con il Torino, tocca ora fare il punto della situazione sul centravanti dei Gunners.

Secondo le ultime informazioni raccolte da calciomercato.com, il centravanti gabonese avrebbe ricevuto la voce dell’interessamento dell’Inter, facendo sapere di gradire molto la destinazione. L’apertura sarebbe totale e le condizioni contrattuali, che lo vedono in scadenza nel giugno 2021, potrebbero agevolare una trattativa – ad oggi inesistente – tra i nerazzurri e l’Arsenal. La mossa decisiva, a questo punto, spetta alla coppia di dirigenti Marotta-Ausilio.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!