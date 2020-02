CM.com – Skriniar in difficoltà? Per l’Inter è incedibile: rifiutati 70 milioni da City e Barcellona

Di critiche quest’anno Milan Skriniar ne sta ricevendo parecchie. Da una parte a causa delle difficoltà mostrate nell’adattamento alla difesa a tre, dall’altra per le enormi aspettative che in lui erano riposte dopo due prime stagioni da gigante in maglia nerazzurra e mancate fino a questo momento. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la linea societaria nei suoi confronti è chiarissima: il difensore è incedibile, a meno di un’offerta totalmente fuori mercato.

Non è dunque un caso se Conte insieme a de Vrij lo ha eletto sin dal primo giorno come titolare inamovibile nella propria difesa. Per l’enorme fiducia che Ausilio e Marotta ripongono nell’ex centrale della Sampdoria, sono così state rifiutate in passato alcune ricche offerte. Il Manchester City, ad esempio, aveva proposto 65 milioni di euro più 5 di bonus, ricevendo un secco no da parte dell’Inter. La stessa risposta è stata battuta in faccia al Barcellona: uno scenario che potrebbe cambiare solamente in caso di offerta superiore ai 90.

