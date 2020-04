Commisso: “Riprendere a maggio? Non credo. Quando tutto sarà finito incontreremo Chiesa per il rinnovo”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha sempre dimostrato di essere un personaggio mai banale all’interno del mondo calcio. Il numero uno viola ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport.

Ecco le sue parole: “Riprendere a maggio? Mi piacerebbe perché l’emergenza sarebbe finita ma non saprei, non credo. Nessuno può dire cosa succederà tra due settimane, un mese. Se poi si ammala un altro giocatore, cosa facciamo? L’importante è non compromettere anche la prossima stagione”.

Come cambierà il calcio: “Ci sarà un dopo e un prima Coronavirus. Lo penso anch’io, il ridimensionamento sarà uno degli effetti della crisi. Il tetto salariale sarà un tema importante. Bisogna trovare un modo per accorciare le distanze tra club ricchi e poveri”.

Il futuro di Chiesa: “Non possiamo incontrarlo ora perché c’è il virus di mezzo, ma presto ci metteremo ad un tavolo e ne parleremo. Avere un contratto nuovo è importante per noi e per lui”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!