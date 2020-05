TS – Conte in pressing su Vidal. Giroud non è contento: spera ancora nell’Inter

Non è mai realmente tramontato il sogno di Antonio Conte coltivato dalla scorsa estate di poter riabbracciare il vecchio pallino Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, che nelle dichiarazioni di ieri ha allontanato le voci di mercato giurando amore al Barcellona, è sul taccuino di Piero Ausilio e Beppe Marotta che, stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, potrebbero accontentare la richiesta del loro. L’unico vincolo posto dalla dirigenza nerazzurra, però, è che l’ex Bayern Monaco non venga coinvolto nella trattativa con Lautaro Martinez con il Barcellona.

A proposito di attaccanti, poi, da pochi giorni Olivier Giroud ha rinnovato ufficialmente con il Chelsea fino al 2021. Sebbene la felicità espressa dal ragazzo sui canali ufficiali del club, in realtà da Londra alcune voci riferiscono di una delusione da parte del ragazzo che si sarebbe sottratto volentieri al rinnovo automatico esercitato dal club lo scorso mese. Il francese spera ancora in un ritorno di fiamma da parte dell’Inter, ma difficilmente il club nerazzurro si muoverà con un’offerta ai Blues per un attaccante che il prossimo settembre spegnerà 34 candeline.

