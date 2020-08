CorSera – Conte, incontro con Zhang Jindong: chiederà una gestione più diretta. Si vuole evitare…

Terminata la stagione con la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, l’Inter non va in vacanza. C’è infatti da programmare il futuro prossimo con il nuovo anno già alle porte, a partire dall’allenatore. Già perché Antonio Conte – stando alle ultime dichiarazioni – potrebbe davvero lasciare Milano dopo una sola stagione, con i nerazzurri che andrebbero poi diretti verso Massimiliano Allegri.

La prossima settimana è in programma il faccia a faccia decisivo tra Conte e Steven Zhang ma – come riporta il Corriere della Sera – ci sarà anche il proprietario di Suning Zhang Jindong. Il tecnico chiederà alla società una gestione più diretta e con maggiore autonomia, anche se una cosa è certa: si eviteranno contrasti legali. Se ci sarà la separazione avverrà in totale armonia tra le parti.

