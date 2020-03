Dalla Spagna – Coutinho “patata bollente”: il Barcellona valuta le opzioni, c’è anche l’Inter

Philippe Coutinho, dopo un paio di stagioni da fenomeno assoluto del calcio mondiale, sembra non riuscire ad uscire dalla successiva involuzione. Pagato letteralmente a peso d’oro dal Barcellona per strapparlo al Liverpool, il gioiello brasiliano si è sgonfiato, calando nettamente di rendimento. Il prestito milionario al Bayern Monaco non ha giovato alle sue prestazioni, anzi: i bavaresi sono stati categorici e non eserciteranno il riscatto di 110 milioni.

A dirla tutta hanno rifiutato anche lo sconto proposto dai blaugrana, disposti a scendere anche a 90 milioni. Secondo il portale online iberico Sport, i catalani stanno vagliando varie opzioni per rivalutare il ragazzo e, possibilmente, incassare una somma di denaro che permetta perlomeno di limitare il danno economico.

Addirittura, nonostante la cessione, anche con diritto di riscatto, resti l’opzione preferita, non è da escludersi la sua permanenza per un’altro anno a Barcellona. La speranza è quella di un risollevarsi delle sue prestazioni, che permetterebbe una più facile vendita nella stagione successiva. Cederlo subito, al momento, sembra un’utopia, anche nel ricco mercato inglese. La richiesta infatti, come già detto, è di almeno 90 milioni, una cifra che al momento nessuno sembra disposto a pagare senza prima “toccare con mano” l’apporto che Coutinho può effettivamente dare.

Ad aiutare il club spagnolo è senza dubbio l’indole del ragazzo, che ha capito la situazione e non si è mai messo di traverso, anzi. In estate aveva accettato il Tottenham, trattativa che poi sfumò, finendo poi in Germania negli ultimi giorni della sessione di mercato. Sia lui che il suo staff si sono sempre dimostrati disponibili e comprensivi, disposti a qualsiasi destinazione per provare a risolvere la cosa nel migliore dei modi per tutte le parti in causa.

Da gennaio il Barça sta sondando il mercato per trovare acquirenti, non solo in Premier. Pare infatti che l’Inter, che lo portò in Europa, sarebbe ben disposta a riabbracciare il giocatore, anche solo in prestito, valutando poi un eventuale acquisto a fine 2021, quando le cifre sarebbero più “umane”. I tasselli si incastrerebbero solo al termine della prossima annata, quando i catalani potrebbero accontentarsi di “solo” 60 milioni di euro per poter ammortizzare completamente il pesante investimento.

Cifra che, sicuramente, diversi club inglesi e anche i nerazzurri sarebbero più propensi a sborsare rispetto a quelle iniziali. Ecco perché l’ipotesi di un anno di limbo a Barcellona prende sempre più piede. Tuttavia, a prescindere da tutte le considerazioni, rivederlo all’ombra della Madonnina rimane un’operazione tremendamente complessa, anche per l’elevato ingaggio dell’attaccante.

