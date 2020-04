Daily Mail – Lo United pronto a scaricare Sanchez: Solskjaer non lo rivuole ad Old Trafford

Doveva essere la stagione della redenzione, invece si è progressivamente trasformata in quella dell’ennesimo passo falso. Alexis Sanchez ha disputato solamente 15 gare (molte delle quali da subentrato) con la maglia dell’Inter, gonfiando la rete solo in un’occasione, contro la Sampdoria; in quella gara, però, trovò anche un insensato cartellino rosso.

La sensazione è che, alla fine del prestito stagionale, il cileno sia destinato a non rimanere vicino ad Appiano Gentile. Il Daily Mail, però, riporta di un allontanamento anche dall’Inghilterra: il Manchester United possiede il suo cartellino, ma non vorrebbe riportarlo in pianta stabile ad Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer, infatti, avrebbe inserito il cileno nella lista trasferimenti, assieme a Phil Jones, Jesse Lingard, Andreas Pereira e Chris Smalling, attualmente sulla sponda giallorossa del Tevere.

Anche il contratto rema in direzione opposta: Sanchez, allo United, percepirebbe un compenso pari a 400mila sterline a settimana. Al momento, è difficile trovare una compagine pronta a sborsare cifre simili per lui.

