Dalla Francia – Cavani out, Icardi in dubbio: il PSG accelera per Aubameyang

Sarà un mercato davvero acceso quello in programma la prossima estate: molti top club europei sono scatenati ed i nomi sono importanti. Soprattutto per quanto riguarda l’attacco infatti, squadre come Barcellona, Inter, PSG, Arsenal, Juventus sono tutte alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivi ed i profili sondati sono di livello altissimo.

In particolare c’è un triangolo formato da Inter, PSG e Barcellona che potrà animare e non poco le giornate calcistiche estive. I protagonisti sono sempre loro, gli attaccanti: Edinson Cavani, Mauro Icardi, Lautaro Martinez e Pierre-Emerick Aubameyang. Se i blaugrana hanno puntato forte sul Toro nerazzurro, la società di Via della Liberazione ha messo gli occhi sul Matador, in scadenza di contratto e bramoso di una nuova avventura lontano da Parigi.

L’addio di Cavani costringerà il PSG all’acquisto di un attaccante, ma il futuro di Icardi non è così scontato: il diritto di riscatto con l’Inter non è stato ancora esercitato e – secondo le 10 Sport – avrebbero messo gli occhi su Aubameyang. L’attaccante dell’Arsenal è in scadenza nel 2021 e dunque il prezzo fissato dai Gunners non è così elevato, tanto da aver suscitato anche gli interessi di Inter (in caso di addio di Lautaro) e Barcellona (in caso opposto). Il club francese però ha pronti 35 milioni di euro da mettere sul piatto per portarlo in Ligue-1, con l’eventuale riscatto di Icardi che dunque potrebbe complicarsi.



