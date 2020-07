Dalla Germania – L’Inter vuole Alaba, ma il calciatore non è interessato

Negli ultimi due giorni si è parlato parecchio di David Alaba in ottica mercato per l’Inter. Il difensore, trasformato da Flick definitivamente da terzino sinistro a centrale, per duttilità tattica nel reparto arretrato potrebbe far comodo alla formazione nerazzurra. Anche per questo motivo è stato lo stesso Antonio Conte ad indicarlo alla società, come perfetto interprete del terzo centrale di sinistra, abile sia a difendere a campo aperto che a condurre palla in fase di impostazione.

In Germania, però, fanno sapere che l’interesse nerazzurro potrebbe non essere ricambiato dal difensore del Bayern Monaco. Come scritto su Twitter pochi minuti fa dal giornalista di Sport Bild Christian Falk, David Alaba avrebbe altri piani per il futuro che difficilmente porteranno a Milano. Questo il suo tweet: “Se Alaba va all’Inter? Non è vero. L’Inter è interessata, mentre Alaba non lo è”.

