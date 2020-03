Dalla Germania – Tolisso deluso, il Bayern apre all’addio: l’Inter è interessata

Trova conferme, secondo quanto rivela Sky Sports Deutschland, la notizia dell’interesse dell’Inter per Corentin Tolisso, nazionale francese campione del mondo, deluso dal poco spazio al Bayern Monaco. “Per il giocatore c’è effettivamente un interesse da parte dell’Inter. Non è ancora un interesse profondo, queste sono le informazioni che abbiamo”, ha dichiarato il giornalista Max Bielefeld.

Il classe ’94 molto probabilmente lascerà la Baviera e il club tedesco non si opporrà ad una sua possibile partenza: “Tolisso è molto insoddisfatto con l’attuale situazione. Avrebbe giocato l’Europeo, Deschamps lo avrebbe sicuramente convocato. L’Europeo è slittato di un anno e non può permettersi un’altra stagione come questa”. Anche Marc Behrenbeck conferma: “Tolisso e il Bayern sono vicini alla separazione. Il giocatore vuole andarsene, il club lo farebbe partire immediatamente. Immagino che nella prossima stagione non sarà più un giocatore del club tedesco”.

