Dalla Spagna – Aleñá-Inter, per il Barcellona è incedibile: Vidal andrà via

Dalla Spagna arrivano importanti novità sul futuro di Carles Aleñá, accostato spesso all’Inter nell’affare che potrebbe portare Lautaro al Barcellona. Secondo quanto riporta Diario Sport l’emergenza coronavirus sta causando continui incontri di pianificazione per il nuovo progetto sportivo dei blaugrana. L’allenatore Quique Setién è consapevole che sarà un’estate difficile a causa della mancanza di risorse finanziarie e vuole ottenere il massimo dalle risorse già in casa.

Una delle decisioni è quella di non cedere Carles Aleñá, giocatore in prestito al Real Betis. Secondo i colleghi spagnoli, Setién ritiene che possa risultare importante nella prossima stagione. Ha diverse offerte ma è stato ceduto dal Barça solo per giocare di più. per avere minuti. Il club ha già comunicato di volerlo tenere per la prima squadra. Ma c’è di più perchè il Barcellona avrebbe deciso di cedere quest’estate sia Rakitic che Vidal.

Setién vuole avere abbastanza giocatori fisici nel centrocampo e crede che Aleñá possa essere molto utile perché gioca bene tra le linee e conosce gli schemi blaugrana. Secondo Diario Sport, “ci sarà meno competizione e, a priori, avrà più minuti. Il Barcellona si aspettava che in questo finale di stagione avrebbe avuto maggiore spazio. Tornerà al club e l’obiettivo è che lui sia felice di farlo, perché è un calciatore di qualità. Per ora non è in vendita.”

