Dalla Spagna – Il Real Madrid ha individuato l’erede di Sergio Ramos: è Milan Skriniar

Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, è l’obiettivo numero uno del Real Madrid per il dopo Sergio Ramos. Secondo quanto riporta Defensa Central, i blancos avrebbero accelerato le trattative per portare il centrale nerazzurro alla corte del tecnico Zinedine Zidane già durante la prossima estate. L’idea del club merengue è infatti quella di convertire lo slovacco in un baluardo difensivo che possa prima affiancare e poi non far rimpiangere Ramos al centro della retroguardia.

L’attuale capitano del Real viaggia verso i 34 anni e Milan Skriniar ha 25 anni. Un’età considerevole e tanta differenza tra loro, a conferma di come ci possa essere un cambio generazionale, nonostante lo spagnolo sia ancora tra i migliori giocatori del mondo. I due sono fondamentali nei propri club. Ramos ha segnato 14 goal in questa stagione, Skriniar è ancora a secco. Uno si concentra maggiormente sulla difesa e l’altro sembra un “9” in molte occasioni. Servirà un’offerta monstre per convincere l’Inter, con Antonio Conte che ritiene il suo difensore incedibile, a meno di proposte clamorose.

