Delneri: “Che talento Tonali! Ha margini di crescita, può giocare ovunque. Su Balotelli…”

Gigi Delneri riparte dal Brescia. L’ex allenatore di Juventus e Sampdoria sarà il nuovo direttore tecnico delle Rondinelle.

In attesa della ufficialità, si è concesso ai microfoni di TuttoMercatoWeb nella sua nuova veste. Spazio a tanti temi, a partire dall’esplosione di Sandro Tonali, obiettivo di mercato dell’Inter: “Ha talento, è cresciuto. Ma è un ragazzo di vent’anni, le sue potenzialità ancora non si conoscono del tutto. In mezzo al campo può giocare in qualunque modulo. Perché i moduli non importano, il calcio deve essere organizzato e dare possibilità di esprimersi. Quando sento parlare di moduli mi scappa da ridere”.

Il caso Balotelli: “Non conosco la questione. È una gestione che non conosco. Quando le cose vanno male poi c’è una serie di cose che subentra. Quando le annate nascono così diventa difficile cambiare rotta. La coppia che gioca adesso, comunque, è assortita”.

