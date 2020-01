Di Marzio – Moses presso la sede dell’Inter per la firma: ecco le cifre dell’affare

E’ stata la giornata di Victor Moses, quella odierna che ha visto l’esterno nigeriano svolgere in mattinata le visite mediche di rito prima di poter diventare ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Come riferito da gianlucadimarzio.com, il ragazzo è appena arrivato presso la sede dell’Inter per le ultime firme sul contratto che lo legherà al club nerazzurro per i prossimi anni. Dopodiché, finalmente il suo passaggio potrà essere comunicato ufficialmente.

Stando alle cifre complessive dell’affare, si parla di un prestito dal Chelsea con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Un acquisto fortemente voluto da Antonio Conte, che ha già avuto modo di allenare Moses nell’esperienza londinese e con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto.



