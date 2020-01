GdS – Da Lazaro a Vecino, Marotta sfoltisce la rosa: il punto sulle cessioni

In attesa di definire l’operazione Gabigol con il Flamengo, la dirigenza dell’Inter è al lavoro anche per sistemare sul mercato gli altri esuberi di Conte: come riportato da La Gazzetta dello Sport, Lazaro è ad un passo da lasciare Milano. L’austriaco è nel mirino del Newcastle e del Lipsia ma la preferenza in questo caso è per i tedeschi: per entrambe le piste comunque si ragiona sulla formula del prestito e del riscatto fissato a 20 milioni.

Politano aspetta la Roma ma nelle ultime ore si è fatto sotto con decisione il Napoli, pronto a pagare i 25 milioni del cartellino. Per Vecino al momento non sono arrivate sulla scrivania nerazzurra offerte convincenti, mentre il Parma è sulle tracce di Pinamonti ed Esposito. Dimarco conteso da Verona e Bologna.

