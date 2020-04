GdS – Lautaro-Barcellona, l’Inter fissa le condizioni: zero sconti e nessuno scambio!

In attesa di capire come verrà concluso il campionato di calcio e quali saranno le ripercussioni in vista non solo della prossima stagione ma anche della finestra di calciomercato, uno dei temi più caldi in casa Inter riguarda il futuro di Lautaro Martinez.

Il numero 10 nerazzurro piace tanto al Barcellona, anche il Manchester City è sulle sue tracce. Questo ormai non è più un segreto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la posizione dell’Inter è chiara: il club nerazzurro non ha nessuna intenzione di vendere il suo gioiello, dovrà essere il giocatore a spingere per andare via. Lautaro lascerebbe al momento i nerazzurri solo per giocare al fianco di Messi ma Suning non è disposto a fare alcun tipo di sconto e non vuole scambi di giocatori. C’è la clausola da 111 milioni e questa deve essere pagata completamente.

