Giroud rinnova col Chelsea, ma il CorSport è sicuro: “Non tramonta l’ipotesi Inter”

Non tramonta l’ipotesi Olivier Giroud per l’Inter. Sebbene sia arrivata, un po’ come un fulmine a ciel sereno, la notizia del ‘rinnovo’ con il Chelsea fino al 2021, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il nome del francese sarebbe ancora presente nel taccuino di Marotta ed Ausilio. In vista di una mini-rivoluzione all’orizzonte nel reparto d’attacco (che potrebbe diventare ‘maxi’ in caso di partenza di Lautaro Martinez), infatti, un profilo di grande esperienza europea come quello di Giroud continua a stuzzicare il management nerazzurro.

Naturalmente, per un’eventuale buona riuscita dell’operazione le pretese economiche del francese non potranno essere le stesse avanzate in questi mesi, sia perché non più in scadenza sia in virtù della carta d’identità, che a giugno segnerebbe un anno in più. Per strappare l’ultimo contratto di valore della sua carriera, quindi, Giroud avrebbe le porte aperte all’Inter solo in caso di attuale stipendio (8 milioni annui) dimezzato.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!