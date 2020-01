Il Barcellona si schiera per trattenere Vidal: Felicevich richiama l’Inter, Conte spinge per averlo

Continua il corteggiamento dell’Inter verso Arturo Vidal. Beppe Marotta vuole accontentare Antonio Conte, che stravede per lui e lo vorrebbe al suo fianco per guidare l’assalto alla Juventus ed allo Scudetto. Il Barcellona, però, continua ad essere restio, e nel frattempo l’agente del classe 1987 Fernando Felicevich ha richiamato Ausilio per fare il punto della situazione.

A fronte di una ferma volontà del cileno di raggiungere il suo ex allenatore, infatti, i senatori del club ed il presidente Bartomeu non sarebbero così contenti di affrontare una sua cessione, anche in virtù del fatto che, a livello numerico, andrebbe necessariamente sostituito con un altro calciatore. E pure il tecnico Valverde, con cui i rapporti non sono proprio idilliaci, si sta mordendo la lingua, conscio del fatto che un addio del cileno complicherebbe non poco la situazione della sua rosa.

