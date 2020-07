Il Mundo Deportivo svela: “Lautaro dice no al rinnovo con l’Inter. È tutto fatto con il Barcellona”

Anche l’edizione odierna del Mundo Deportivo, tanto per cambiare, affronta il tema Lautaro Martinez. Secondo il quotidiano spagnolo però, quest’oggi in particolare la notizia è netta: sarebbe già tutto fatto tra il Toro, l’Inter ed il Barcellona. Il calciatore, infatti, avrebbe deciso di rifiutare il rinnovo di contratto offertogli dalla dirigenza nerazzurra poiché convinto di trasferirsi al Barcellona nella prossima sessione di mercato.

I catalani poi, dal canto loro, sono al lavoro per vendere ben sette calciatori, al fine di accumulare i 70 milioni necessari per formulare all’Inter un’offerta convincente. E quindi ecco che Todibo, Rafinha, Wague, Neto, Rakitic, Vidal ed Umtiti avrebbero le valigie in mano: a questi, poi, si aggiungerebbe Junior Firpo, completando un pacchetto di offerta che, stando sempre al Mundo Deportivo, l’Inter avrebbe accettato.

