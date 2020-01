Inter, concluse le visite mediche di Moses: in giornata l’ufficialità

Secondo acquisto per Antonio Conte che in questa finestra di gennaio aggiunge nuove pedine per le fasce dell’Inter. Dopo Ashley Young per la corsia di sinistra, a destra arriva l’ex pallino del tecnico leccese ai tempi del Chelsea Victor Moses. Dopo aver ottenuto l’idoneità al Coni questa mattina, verso le 12.30 il calciatore nigeriano ha concluso anche la seconda parte di visite mediche lasciando l’Humanitas con il sorriso.

Il tutto si è svolto nella massima riservatezza, per evitare il clamore mediatico che aveva suscitato il caso Spinazzola la scorsa settimana. Adesso, come riferito da gianlucadimarzio.com, gli agenti ed i legali di fiducia del classe 1990 stanno definendo gli ultimi dettagli dell’accordo con l’Inter prima della firma di Moses sul nuovo contratto. In giornata, dunque, è già attesa l’ufficialità dell’acquisto da parte del club nerazzurro.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!